الحساسية عند الأطفال مشكلة تؤرق الكثيرين

تنتشر بين الأطفال الكثير من المشكلات الصحية المختلفة، ومنها أكزيما الأطفال، أو ما تسمى بحساسية الأطفال، وتنتشر الحساسية بين الأطفال في جميع فئات الأعمار، وبالأخص في المراحل المتقدمة من حياة الأطفال، وتعاني الأمهات من تلك المشكلة ومن أعراضها المزعجة، التي تتمثل في الشعور بالحكة، والطفح الجلدي، والقشور المتجمعة، وغيرها من الأعراض، فما هي أسباب الحساسية عند الأطفال وكيفية علاجها بالأعشاب؟.. وفقا "العين الإخبارية".

أسباب الحساسية عند الأطفال

أسباب الحساسية عند الأطفال

عوامل وراثية من الدرجة الأولى.

ارتفاع درجة حرارة الطقس، أو برودته بشكل حاد.

استحمام الطفل بالمياه الساخنة بصورة متكررة.

ارتداء الطفل للملابس بكميات كبيرة.

تعامل الأطفال مع الحيوانات قد يتسبب في الحساسية من الصوف أو الشعر.

الحساسية من تناول بعض أنواع الطعام مثل الشيكولاتة أو القمح أو الموز.

التعرض للدخان الناتج من المدخنين بكمية كبيرة.

أعراض الحساسية عند الأطفال

الشعور بالحكة الشديدة.

الطفح الجلدي.

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الاحمرار الشديد.

قشور الجلد.

ظهور إفرازات مائية في الجلد.

تنبيه: يجب أولا الذهاب إلى الطبيب لتحديد سبب الحساسية ووصف الدواء المناسب.

1. نبات القراص

يعتبر نبات القراص من النباتات التي تشتهر في الطب البديل بعلاج الحساسية عند الأطفال، وهو من النباتات التي استخدمت منذ القدم للتخلص من الحساسية، والقضاء على العطاس المتكرر، ويساعد على التخلص من احمرار العينين، وله القدرة على القضاء على الزكام، ويتم غلي حفنة من نبات القراص في الماء المغلي، وتقديم شاي القراص للأطفال للعلاج.

2. الجنكة الصينية

عشبة الجنكة الصينية من الأعشاب الشهيرة التي تتميز بالثمار الصفراء اللون، وتساعد على تنظيم إنتاج مادة باف الكيميائية التي لها دور فعال في التقليل من أعراض الحساسية.

3. الثوم

الثوم يتمتع بالفوائد الصحية الرائعة للجسم، وهو غني بنسبة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وصحة الإنسان، كما يتمتع باحتوائه على نسبة كبيرة من الكبريت، ويقوي الجهاز المناعي ويساعد على التخلص من الحساسية عند الأطفال.

4. الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على علاج حساسية الأطفال، عن طريق خلط الزنجبيل بالأطعمة المختلفة، وتقديمها للأطفال الصغار.