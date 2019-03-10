بالفيديو.. أردوغان يغني

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti أردوغان مع مطربه المفضلبالفيديو.. أردوغان يغني

لم يتمالك رئيس تركيا رجب طيب أردوغان نفسه، وهو يحضر حفلا فنيا أحياه المغني التركي إبرهيم تاتليس بمدينة سانليورفا، فصعد الرئيس إلى المسرح وشارك مطربه المفضل الغناء بأريحية.

وما كان من تاتليس الذي لم يستطع حبس دموعه، إلا أن قبّل الوشاح الذي كان يرتديه أردوغان. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

ويعتبر تاتليس من النجوم الأتراك المقربين من أردوغان، وسبق أن ذهب معه برفقة عدد من الفنانين لزيارة الجنود الأتراك في الجبهة خلال عملية غصن الزيتون. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

كما سبق لأردوغان أن زار تاتليس في المستشفى بعد تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2011 ونصحه بالزواج من حبيبته.

المصدر: إنستغرام