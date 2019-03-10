هذا الموضوع الكشف عن بعض مواصفات هاتف Motorola Razr القابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.
لقد سمعنا الكثير في الآونة الأخيرة عن خطط موتورولا لإعادة إحياء هاتفها المشهور القابل للطي؛ Motorola Razr مع إضافة إليه بعض الوظائف التي تتناسب مع عام 2019. وعلى ما يبدو، فقد تم الكشف عن بعض التفاصيل حول نظام الهاتف.
فوفقًا لموقع XDA Developers، سيحتوي الهاتف على شاشة ثانية من الجزء الخلفي ولكنها ستكون محدودة لبعض التطبيقات، بمعني أنها لن تسمح بالوصول إلى جميع ميزات أندرويد، فسيتم استخدامها للوصول إلى تطبيقات مثل Moto Display، و Moto Actions، و Moto Camera فقط، ولكن يخطط المهندسون لدعم تطبيقات أخري بها.
كما يمكن للشاشة الثانوية العمل بمثابة لوحة تتبع لتمرير صفحات الويب في Chrome، وبإمكانها أيضًا عرض 6 إعدادات سريعة. ويمكن استخدام الكاميرا الرئيسية لالتقاط صور السيلفي عند استخدامها مع الشاشة الثانوية.
جدير بالذكر أن الشاشة الثانوية يمكن أن تعرض أيضًا الساعة والإشعارات وأدوات التحكم في الوسائط، كما يمكن تعيين خلفية مختلفة عن خلفية الشاشة الرئيسية.
والآن، ليس علينا سوي الانتظار إلى أن تقوم الشركة بالإعلان عن هواتف Razr رسميًا بنفسها.
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هذا الموضوع الكشف عن بعض مواصفات هاتف Motorola Razr القابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.
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