دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تكتفي بخاصية Touch ID وتحتفظ بمنفذ السماعات في نسخة الآيباد القادم

ذكر تقرير لموقع Apple Insider أن شركة آبل ستبقي على سمات التصميم الخارجي في نسختها الجديدة من الآيباد بشكل يشابه الطرازات السابقة من نفس خط الإنتاج رخيص الثمن بالمقارنة مع آيباد برو طبعاً؛ مع الاحتفاظ بمدخل السماعات والإكتفاء بدعمه بخاصية بصمة الإصبع Touch ID.

وجاء تقرير الموقع بناءً على تسريبات من أحد الشركات الموردة التي تتعامل معها آبل؛ حيث أضافت أنه قد يطرأ تغيير على حجم الشاشة في نسخة الآيباد هذه لتصبح بقياس 10 بوصة في حين سيتم الإعلان عنها برفقة نسخة أخرى محدثة من iPad mini لن يختلف كثيراً في الشكل الخارجي عن الطراز السابق له وفقاً للمصدر.

وبالرجوع لنسخة آيباد العام الماضي ومقارنة الفروقات بينه ونسخته السابقة نرى أن الشركة احتفظت بمعظم السمات الخارجية التي شملت حجم الشاشة 9.7 بوصة بالإضافة للكاميرات كما خاصية Touch ID عدا الإخلاف بدعم Apple pencil وتحديث المعالج.

وبالبناء على هذه المعلومات فإن زيادة حجم الشاشة البسيط سيكون السمة الخارجية الوحيدة التي قد يلحق بها التغيير في خط إنتاج الآيباد الذي مازالت آبل تتشبت في مواصفاته المعيارية بما ينم عن رضاها عنه ربما، فيما يتوقع أن تلعن الشركة عن كلا النسختين خلال حدث للشركة في الأسابيع القليلة القادمة

التدوينة آبل تكتفي بخاصية Touch ID وتحتفظ بمنفذ السماعات في نسخة الآيباد القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.