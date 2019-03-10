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تويتر يسمح بالإبلاغ عن التغريدات التي تتضمن معلومات شخصية

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دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تويتر يسمح بالإبلاغ عن التغريدات التي تتضمن معلومات شخصية ظهر على التقنية بلا حدود.

أضاف موقع تويتر خيار جديد للإبلاغ عن التغريدات التي تضم أي معلومات شخصية على المنصة. فمن الآن فصاعدًا، عند قيامك بالإبلاغ عن أي تغريدة، سوف يتم توجيهك إلى قائمة والتي تتيح لك اختيار أسباب إضافية لتقديم البلاغ.

وقد أعلنت شركة تويتر عن هذه الوظيفة عبر تغريدة نشرتها على صفحتها الشخصية والتي تقول: “نود أن نتخذ إجراءات سريعة بخصوص التغريدات التي تتضمن معلومات شخصية للمستخدمين. فاعتبارًا من اليوم، ستتمكن من إخبارنا المزيد حول التغريدة التي ترغب في الإبلاغ عنها.”

We want to move faster in reviewing reported Tweets that share personal information. Starting today, you'll be able to tell us more about the Tweet you are reporting. pic.twitter.com/quJ2jqlYIt

— Twitter Safety (@TwitterSafety)

وقد اتخذت شركة تويتر هذه الخطوة بعد أن تلقت الكثير من الشكاوى حول بطء الاستجابة على البلاغات بخصوص التغريدات المنتهكة للائحة قوانين تويتر وبالأخص التي تقوم بالكشف عن أي معلومات شخصية لشخص ما دون موافقته عليها.

وتعتبر هذه الإضافة مفيدة لتفادي نشر المعلومات الشخصية الخاصة بالأخرين على المنصة وتفادي المشاكل التي قد تنتج عن ذلك، وهذا من شأنه أن يجعل تويتر منصة أكثر أمانًا.

المصدر

هذا الموضوع تويتر يسمح بالإبلاغ عن التغريدات التي تتضمن معلومات شخصية ظهر على التقنية بلا حدود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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