تويتر يسمح بالإبلاغ عن التغريدات التي تتضمن معلومات شخصية

أضاف موقع تويتر خيار جديد للإبلاغ عن التغريدات التي تضم أي معلومات شخصية على المنصة. فمن الآن فصاعدًا، عند قيامك بالإبلاغ عن أي تغريدة، سوف يتم توجيهك إلى قائمة والتي تتيح لك اختيار أسباب إضافية لتقديم البلاغ.

وقد أعلنت شركة تويتر عن هذه الوظيفة عبر تغريدة نشرتها على صفحتها الشخصية والتي تقول: “نود أن نتخذ إجراءات سريعة بخصوص التغريدات التي تتضمن معلومات شخصية للمستخدمين. فاعتبارًا من اليوم، ستتمكن من إخبارنا المزيد حول التغريدة التي ترغب في الإبلاغ عنها.”

We want to move faster in reviewing reported Tweets that share personal information. Starting today, you'll be able to tell us more about the Tweet you are reporting. pic.twitter.com/quJ2jqlYIt

— Twitter Safety (@TwitterSafety)