دبي - بواسطة محمد فارس مراجعة: روبوت التنظيف المنزلي Robovac 30C من Eufy؛ فقط تحدث معه بما تُريد تنظيفه © Tech World قدمت بواسطة

منذ ما يزيد قليلا على العامين، وتحديدا في سبتمبر من عام 2016، فاجئت شركة Anker، والمُتخصصة في تصنيع مُلحقات الهواتف المحمولة وبنوك الطاقة، الجميع بتقديم علامة تجارية جديدة تحمل الإسم “يوفي – Eufy” وتختص بتصنيع مُنتجات المنزل الذكي والتي قدمت مّنذ ذلك الحين مُنتجات عديدة تشمل روبوتات التنظيف الآلية للمنازل، أنظمة كاميرات المراقبة الذكية، والمصابيح الذكية التي يتم التحكم بها عن بُعد.

خلافا لعلامات تجارية عديدة، حرصت Eufy على طرح مُنتجاتها المنزلية الذكية في أسواق المنطقة العربية في وقت مبكر للغاية يتزامن مع البدء في الكشف عن منتجاتها عالميا للمرة الاولى. هل استطاعت تلك الشركة التي تُعرف بجودتها في سوق مُلحقات الهواتف المحمولة أن تُقدم تجربة مماثلة في سوق مُختلف كُليا، ويمتاز بحداثته وكونه غير مُكتمل النمو بعد، ألا وهو سوق مُنتجات الذكاء الإصطناعي المنزلية ؟ نُجيب عن هذا السؤال من خلال مراجعتنا لروبوت التنظيف المنزلي Robovac 30C ..

تصميم المُنتج والبنية: تقليدي مع الكثير من اللمعان

لا تختلف روبوتات التنظيف المنزلية، والتي تأتي لتحل محل المكانس الكهربائية المُعتادة، كثيرا من حيث التصميم الخارجي. كانت شركة “رومبا” الشهيرة قد ابتكرت هذة الصورة التقليدية لروبوت التنظيف والتي تتصف بشكل دائري صغير الحجم تحمله إطارات كبيرة مع إطار أمامي قادر على الدوران بشكل كامل حول محوره ليُتيح للروبوت الحركة في كافة الإتجاهات بحسب ما سيواجهه من عقبات.

يُضفي Robovac 30C على هذا التصميم التقليدي الكثير والكثير من اللمعان. الجهة العُليا للروبوت تم تصنيعها من البلاستيك القوي شديد اللمعان وهو ما يجعل التصميم يبدو حديثا وجذابا. على الجانب الآخر، هذا السطح اللامع ليس فقط جذاب للأعين، ولكنه أيضا جذاب لبصمات الأصابع التي تلتصق به على الفور. السمة الأُخرى المميزة هنا هي نحافة الروبوت حيث لا يتجاوز سُمكه 7 سنتيمترات، مُقارنة بـ9 سنتيمترات على الأقل للمنافسين من “رومبا” وغيرها.

التوجيه والتحكم: جميع الطُرُق تُؤدي الى حيث تُريد

دعونا نتجاوز التصميم الخارجي ونتعمق أكثر في الخصائص الفعلية لروبوت التنظيف المنزلي، والذي يتوجب عليه أن يمتاز بالذكاء ليستحق المُسمى .. “روبوت”. في الواقع، على الأرجح سيتجاوز Robovac 30C ما تنتظره على هذا الصعيد بمدى بعيد، وإذا كانت تلك المرة الأولى التي تستخدم فيها روبوت تنظيف منزلي، فأنت على الأرجح “ستنبهر”.

زودت “يوفي” هذا الروبوت بوسائل مُتعددة للتحكم بتوجيهه إلى حيث تُريد التنظيف، ومن ثم “أتمتة – Automation” هذة العملية ليعرف في المُتسقبل ما يتوجب عليه القيام به بمُجرد ضغطة زر.

يتصل الروبوت بشبكة الواي فاي المنزلية الخاصة بك، ويتم التحكم به من خلال تطبيق الشركة الخاص بالهواتف الذكية. من خلال التطبيق، تستطيع التحكم بتوجيه الروبوت في الإتجاهات المُختلفة، تستطيع كذلك توجيه الاوامر له بالبدء في تنظيف الغرف التي تُريدها أو إيقاف التنظيف والعودة الى قاعدة الشحن، يُمكنك أيضا من خلال التطبيق ضبط توقيت يومي ثابت أو تحديد أيام أسبوعيا ليقوم الروبوت تلقائيا بالبدء في التنظيف في تلك الأيام تلقائيا حسب رغباتك.

ولكن ليست تلك هي الطريقة الوحيدة للتحكم بـ Robovac 30C، فالروبوت يأتي مصحوبا كذلك بوحدة تحكم عن بعد – ريموت – يُمكن من خلالها القيام بالشئ نفسه من أي مكان داخل منزلك. تحصل أيضا على شرائط التوجيه المعناطيسية والتي تقوم بلصقها حول مناطق مُحددة في منزلك لتمنع الروبوت من تنظيفها أو تمنعه من دخول غرف محددة في منزلك.

هل تمتلك سماعات ذكية أو نظام ذكي آخر يدعم مُساعد “أليكسا – Alexa” أو “جوجل – Google Assistant” الرقميين ؟ لم يُغفل Robovac 30C هذة النقطة، فهو يدعم التزامن مع النظامين وتلقي الاوامر الصوتية للبدء وإيقاف التنظيف من خلال النظامين.

يعتمد الروبوت بعد تشغيله على مجموعة كبيرة من المُستشعرات التي تُحيط به من جميع الجهات وتسمح له بتفادي الإصطدام بالعقبات في طريقه بكفاءة تامة، كما أنه مُزود بإطارات كبيرة الحجم لم نواجه معها أية مُشكلات في الإنتقال من الأرضيات الملساء الى السجاد و العكس.

روبوت تنظيف أم مكنسة كهربائية تقليدية ؟

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لا تزال روبوتات التنظيف المنزلية تبحث لنفسها عن فُرصتها في أن تحل محل سوق المكانس الكهربائية التقليدية، ففي حال نجحت في تحقيق ذلك، فإنها ستتحول على الفور من مُجرد ما يُسمى بـ”niche market – سوق عالي التخصُص” إلى وضع جديد يجعلها تحل محل واحدة من فئات المُنتجات المنزلية التي تُحافظ على مبيعات مُستمرة على مدار عقود طويلة من الزمن.

سأتناول هذة النقطة بمزيد من التفصيل، ولكنني سأبدئها بقناعتي الشخصية، وهي كالتالي؛ بالنظر إلى ما وصلت إليه روبوتات التنظيف المنزلية وبخاصة تلك المُتصلة بالإنترنت من خلال الواي فاي مثل Robovac 30C فإنني أنتظر دون شك أن تحل تلك الروبوتات محل المكانس الكهربائية في وقت ما قريبا في المُستقبل. ولكن حاليا هذة هي المزايا والعيوب التي تحصل عليها باختيارك لروبوت تنظيف مثل هذا مُقابل المكنسة الكهربائية التقليدية، وسأبدأ بالعيوب:

لا تزال في حقيقة الأمر بعض المكانس المنزلية أكثر قدرة من تلك الروبوتات من حيث قدرة الشفط وكذلك من حيث قدرتك كمُستخدم على الإستفادة منها في تنظيف الأركان على سبيل المثال أو بعض الأماكن التي يصعُب الوصول إليها.

يُمكنك الحصول على مكنسة كهربائية توفي باحتياجاتك بسعر أقل كثيرا من سعر روبوت تنظيف مُوازي من حيث المقدرة.

أما المُميزات فهي عديدة، وهو أمر منطقي مع كل مُنتج حديث يحل محل مُنتج قديم للغاية، ولكنني سأكتفي بأكثرها أهمية فقط:

الحجم: لا يوجد مجال هنا للمُقارنة، ولكن أبسط ما في الأمر أنك لا تحتاج إلى مكان تخزين لروبوت التنظيف، والذي يبدو أنيقا أيضا.

الوقت: ببساطة مع روبوت يُتيح التنظيف التلقائي بمواقيت مُحددة مثل Robovac 30C فإنك تتخلى كُليا عن تخصيص جزء من وقتك لتنظيف المنزل، أو أرضية المنزل على الأقل.

منزل جاهز دائما: عند تحديد وظيفة التنظيف التلقائي بروتين ثابت.

التقييم النهائي:

يتوافر Eufy RoboVac 30C في أسواق المنطقة العربية، وتحديدا الإمارات والسعودية، بسعر تجزئة مُقترح يوازي 300 دولار أمريكي تقريبا. إذا كنت تنتقل إلى فئة روبوتات التنظيف من مكنسة كهربائية تقليدية، فإن هذا الروبوت في الواقع يُقدم واحدة من أفضل أشكال القيمة مُقابل السعر في مُقابل ما ستحصل عليه من مزايا وتحكم عبر الإنترنت وخاصة إذا كان لديك أحد أجهزة المُساعد الصوتي الرقمي والتي يُمثل أحد الروبوتات المعدودة التي تدعمها حاليا. بقي هنا الى أن نُشير الى أنه إذا ما كنت تنتقل الى هذا الروبوت من أحد روبوتات التنظيف الأُخرى، فربما لا تعني لك مميزات الإتصال الشبكي والتحكم عبر الهاتف الكثير، في تلك الحالة أُرجح أن يكون انتقالك إلى روبوت من فئة أعلى مثل تلك الروبوتات التي تستخدم المياه والمُنظفات في تنظيف الأرضيات الصلبة.

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التدوينة مراجعة: روبوت التنظيف المنزلي Robovac 30C من Eufy؛ فقط تحدث معه بما تُريد تنظيفه ظهرت أولاً على عالم التقنية.