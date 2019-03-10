مستشارة الأسد: الإرهاب في سوريا واليمن والعراق وليبيا منشأه إسرائيل

ونقلت "سانا" عن الدكتورة بثينة شعبان في مؤتمر صحفي أمس السبت عقب الاجتماع السنوي لمجلس أمناء المؤسسة في فندق داما روز قولها "إن ما تعرضت له شعوب المنطقة خلال السنوات الماضية يهدف إلى إنهاء الصراع مع العدو الإسرائيلي وحرف البوصلة باتجاه آخر بما يحقق مصالح العدو".

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وتابعت المسؤولة السورية "أن المشروع التآمري لن يمر وستبقى فلسطين بوصلة النضال وعنوانه الأول".

وقالت إن "شهداء سوريا وجرحاها الذين قضوا على أرضها في المعركة ضد الإرهاب وداعميه هم شهداء وجرحى فلسطين لأن استهداف سوريا هو استهداف مباشر للقضية الفلسطينية".

ولفتت الدكتورة شعبان إلى أن "الإرهاب الذي ضرب سوريا والذي يضرب اليمن والعراق وليبيا منشأه العدو الصهيوني الذي كان يعالج الإرهابيين ويدعمهم". وبينت أن "غاية الإرهاب تفتيت المنطقة وتحقيق الأهداف الصهيونية فيها".

ووجهت المستشارة السورية تحية إلى "الشعب الفلسطيني والأسرى والأطفال والنساء والرجال وإلى المرابطين في المسجد الأقصى المبارك" قائلة:"أنتم تمثلون ضمير وشرف هذه الأمة.. أنتم الحريصون على فلسطين ومستقبل الأمة العربية".