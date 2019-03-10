"أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع للجيش اليمني غربي محافظة الجوف

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وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن "مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع للجيش اليمني في مجمع المتون غرب الجوف، وسيطروا على معظم مواقع الجيش اليمني في المجمع".
© REUTERS / Anees Mahyoub
وكانت مواجهات دارت أمس السبت، بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، وجماعة "أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "مواجهات اندلعت عقب محاولة مليشيا الحوثي التسلل باتجاه جبال الربعة الاستراتيجية الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة".
وأضاف أن "قوات الجيش تمكنت من إفشال المحاولة، وتكبيد المليشيا عددا من القتلى، بينهم مشرفها في الجبهة عارف سالم مشير الغري، من مديرية رازح بصعدة، وإصابة آخرين".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء. وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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