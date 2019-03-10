إيران تحدد يوم 9 أبريل المقبل للإعلان عن إنجازاتها النووية

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وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال صالحي، إنه سيتم يوم 9 أبريل/نيسان المقبل، عرض عدد ملحوظ من المنجزات العلمية والبحثية الجديدة.
© REUTERS / HANDOUT
وأدت العقوبات إلى تراجع قيمة الريال الإيراني الذي فقد نحو ثلثي قيمته هذا العام مسجلا انخفاضا قياسيا أمام الدولار الأمريكي هذا الشهر.
وقال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في وقت سابق، إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى كبرى "من المحتم" أن تكون له آثار خطيرة على سلام وأمن الشرق الأوسط.
وسعت القوى الأوروبية جاهدة لدعم إيرادات النفط الإيرانية وحماية شركاتها من الإجراءات الأمريكية وضمان بقاء أعمالها في إيران لكن العديد من الشركات الأوروبية أوقفت أعمالها هناك.
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