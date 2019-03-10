السيسي يعلق مجددا على حادث "قطار رمسيس" ويتوعد بالمحاسبة

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وأضاف"لا يمكن أن نقبل، أقول ذلك لأننا لن نسمح، وسوف نحاسب، ليس بقسوة، ولكن بالقانون الذي ارتضينا به، ووافق عليه مجلس الشعب، نواب الشعب، وقال أن من يتعاطى المخدرات يتم إنهاء خدمته فورا".
ولفت الرئيس المصري: "التحاليل التي سوف نجريها أمانة وسوف تنفذ بصدق وأمانة"، موضحا "هذا ليس فقط على السكك الحديد، بل على كل مرفق".
ولقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين، إثر حريق اندلع جراء اصطدام جرار قطار بحاجز خرساني، في محطة رمسيس للقطارات وسط القاهرة.
وعلى إثر ذلك، قدم وزير النقل المصري، هشام عرفات، استقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي بدوره، كلف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه.
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