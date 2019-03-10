صور.. حريق مروع يلتهم مستودع أخشاب في جدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
باشرت فرق الدفاع المدني، بمحافظة جدة، صباح اليوم الأحد، إخماد حريق بمستودع يحتوي على كنب وأخشاب.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني جدة باشروا الحريق، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات.
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