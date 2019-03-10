الجوازات توضح رسوم تجديد جواز السفر.. تعرف عليها

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت المديرية العامة للجوازات، أمس السبت، عن رسوم تجديد جواز السفر. وأوضحت أن الرسوم 300 ريال لخمس سنوات، 600 ريال لعشر سنوات، علما بأن العشر سنوات تكون لمن أتم ٢٠ عاما . وكانت الجوازات، قد أشارت إلى أنه يمكن تجديد جواز السفر إلكترونيا في أي وقت دون النظر للمدة المتبقية في الجواز، وكذلك استلامه من إدارات الجوازات أو عن طريق خدمة “واصل” من البريد السعودي.

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