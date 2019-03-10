التحالف يوجه ضربات نوعية على أهداف #ميليشيا_الحوثي بمديرية كشر

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الليلة، أنه وجه ضربات جوية نوعية على أهداف المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لحماية المواطنين اليمنين بمديرية كشر اليمنية، مبيناً أن الضربات ركزت أهدافها بقطع طرق الإمداد والمقاتلين من المليشيا الإرهابية.

وأوضح التحالف، أن الضربات الجوية تركزت على جبل طل ومركز المديرية والزعاكرة والإمدادات القادمة من عمران، منوهاً إلى أن هذه الضربات خلفت أكثر من 200 قتيلاً من عناصر مليشيا الحوثي افي عمليات كشر بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.