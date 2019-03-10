استقالة وزير الصحة التونسي بسبب وفاة 11وليدًا في مستشفى

الخليج - د ب أ

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد لدى تحركه منذ قليل إلى مستشفى وسيلة بورقيبة بالعاصمة لمتابعة تطورات حادثة وفاة 11 رضيعاً، عن قبوله استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف.

كما أعلن الشاهد، عن فتح بحث إداري للوقوف على ملابسات هذا الحادث، متوعدا بمحاسبة كل من سيكشف عنه هذا البحث، وأكد مصدر رسمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن وزير الصحة، قدم استقالته لرئيس الحكومة، خلال الاجتماع الذي انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، في وقت سابق من مساء أمس السبت لمتابعة هذا الموضوع.

يذكر أن مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، شهد 11 حالة وفاة بين الأطفال حديثي الولادة المقيمين به خلال يومي الخميس والجمعة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم السبت.

وكشفت النتائج الأولية للأبحاث، التي باشرتها خلية الأزمة بوزارة الصحة، أن الوفيات يرجّح أن تكون ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعاً في هبوط في الدورة الدموية، وقد تمّ رفع العينات لدى الأطفال والوسط العلاجي لتحديد نوعية ومصدر التعفّنات.