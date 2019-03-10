شكرا لقرائتكم خبر عن «مسؤول بالغذاء والدواء» يكشف عن ارتفاع نسبة تسجيل الأدوية إلى 68% والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالهيئة العامة للغذاء والدواء سامي الصقر، عن ارتفاع نسبة تسجيل الأدوية إلى 68% خلال العام الماضي 2018، مقارنة بالعام الذي سبقه 2017.

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جاء ذلك خلال جلسة نظمتها غرفة تجارة وصناعة جدة أخيرا، أن التحديات التي تواجه القطاع التجاري للأدوية تشمل تسجيل المنتجات وتسعيرها، لافتا إلى أهمية تسجيل المنتجات لتكوين قاعدة بيانات المنتجات ومستورديها وموزعيها؛ لتسهيل عملية الرجوع إليها وتعقبها.

وذكر أن عملية التسجيل تؤثر كذلك على المريض، وسرعة حصوله على الأدوية الجديدة وأيضا على شركات الأدوية.

وقال الصقر: «مسألة تسعير الأدوية تعتبر مسألة حساسة تهم المجتمع ومنتجي الأدوية، ويوجد مسار خاص للشركات الوطنية للتعاون في تسعير الأدوية، وما زلنا حريصين على أن يتوفر الدواء للمريض بسعر مناسب، كما أن سمعة شركات الأدوية السعودية ممتازة؛ لذا دائما نتحدث مع شركات الأدوية للتفكير في التصدير ودخول أسواق جديدة».