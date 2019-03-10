الداخلية الجزائرية تصدر بيانا بشأن انتخابات الرئاسة

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مظاهرات في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة للرئاسة

أكد صلاح الدين دحمون، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، اليوم السبت، ضرورة توفير كل الوسائل المادية والبشرية بقصد ضمان التحضير الأمثل للانتخابات الرئاسية. وذكر بيان لوزارة الداخلية الجزائرية أن دحمون ترأس اجتماعا تنسيقيا مع الكوادر المركزية لوزارة الداخلية بخصوص مختلف المشاريع القطاعية الجارية، تناول تحضيرات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 إبريل المقبل. وأشار إلى التقدم الجيد في مجال تحديث النسق الانتخابي واستغلال الوسائط التكنولوجية.

وشدد على ضرورة توفير كل الوسائل المادية والبشرية للتحضير الأمثل لهذا الموعد الانتخابي الهام. كما أكد ضرورة العمل على تقريب مراكز التصويت من المواطنين من خلال المراكز الجديدة التي تم استحداثها خاصة في المناطق السكنية الجديدة، وكذا الأمر بالنسبة للجالية الجزائرية في الخارج، مؤكدا أهمية مواصلة دورات التدريب

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