انت الان تتابع استقالة وزير الصحة التونسي بعد وفاة 11 رضيعًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكرت وكالة أنباء تونس الرسمية، إن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف استقال مساء أمس السبت بعد وفاة 11 رضيعا بشكل غامض خلال 24 ساعة في مستشفى بالعاصمة. وأضافت أن وزارة الصحة وممثلي الادعاء بدأوا تحقيقا لمعرفة سبب وفاة الأطفال التي من المرجح أن تكون نتيجة تلوث بالدم، بحسب وكالة "رويترز". ويشكو التونسيون من تراجع الخدمات التي تقدمها الدولة منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011 التي أدت إلى حدوث تحول ديمقراطي في تونس ولكن دفعت البلاد إلى أزمة اقتصادية.
وأعلنت السلطات التونسية، فتح تحقيق موسع، بشأن وفاة 11 طفلا حديثي الولادة، في يوم واحد، داخل أحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة، بعد تلقي جرعة تطعيم مغشوش وفاسد، الأمر الذي أحدث صدمة في البلاد.وأعلنت وزارة الصحة التونسية، في بيان، أمس السبت، عن وفاة 11 رضيعا حديثي الولادة، بين يومي 7 و8 مارس الجاري، داخل
وأعلنت السلطات التونسية، فتح تحقيق موسع، بشأن وفاة 11 طفلا حديثي الولادة، في يوم واحد، داخل أحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة، بعد تلقي جرعة تطعيم مغشوش وفاسد، الأمر الذي أحدث صدمة في البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية، في بيان، أمس السبت، عن وفاة 11 رضيعا حديثي الولادة، بين يومي 7 و8 مارس الجاري، داخل مركز التوليد وطب الرضيع في مستشفى الرابطة بتونس العاصمة، بينما تحدثت أرقام أخرى عن وفاة 14، ولم تتحدث الوزارة في بيانها عن أسباب هذه الوفيات الغامضة.
لكن مصادر طبية من داخل المستشفى، أكدت أنه تم تطعيمهم بـ"سيروم فاسد" (محلول تغذية)، وهو عبارة عن مستحضر تطعيم يتم إعداده مخبريا للمساعدة في تغذية الرضع عن طريق الفم أو بالحقن، مما أدى إلى وفاتهم مباشرة.
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