مكلارين تخطط لطرح طراز مخصص لـ4 ركاب

تخطط شركة مكلارين - McLaren البريطانية لطرح طراز في المستقبل يسمح بجلوس 4 ركاب، للمرة الأولى في تاريخها.
وقال مايك فلويت، المدير التنفيذي لـ"مكلارين"، إنه لا يستبعد طرح طراز من مكلارين مخصص لـ4 ركاب، على عكس سياسة الشركة التي طالما التزمت بطرح سيارات رياضية بمقعدين فقط، حسبما ذكر موقع "موتور وان".
ونقل الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات عن فلويت قوله إن الأمر وارد ولكن ليس في القريب العاجل، موضحاً أن خطة طرح سيارات مكلارين حتى عام 2025 لن تشمل أي طراز يسمح بـ4 ركاب، لذا سيلزم الأمر مزيداً من الدراسة لما بعد هذه المرحلة.
وذكر "موتور وان" أن ما يعرقل شركة مكلارين عن طرح طراز بهذه المواصفات، الحجم الكبير للمحرك في خلفية السيارة، الذي لا يترك مساحة كافية لإضافة مقاعد بالخلف.
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