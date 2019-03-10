لضبط السعرات ابدأ بطلب الحلويات

اقترحت دراسة جديدة اختيار الحلوى التي ستنهي بها وجبة الطعام أولاً خاصة في المطاعم قبل اختيار الطبق الرئيسي أو أية أطباق جانبية لتستطيع تقييد عدد السعرات الحرارية. ومن المعروف أن ضبط الوزن والتخسيس يتطلّب أن يحرق الجسم سعرات حرارية أقل مما يدخله عن طريق الطعام.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة أريزونا يساعد اختيار الحلويات على عدم تجاوز السعرات الحرارية المحددة وفق برنامج التخسيس أو ضبط الوزن الذي تتبعه. وتلعب الحلويات دوراً هاماً في زيادة كمية السعرات الحرارية، وعدم نجاح الحمية.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نُشرت في "جورنال أوف فيسيولوجي" أن إجمالي حجم الوجبة من أهم العوامل المسببة للبدانة وزيادة الوزن، وأن الحلويات هي نقطة الضعف لدى كثيرين، وأن معرفة عدد السعرات في طبق الحلوى قبل اختيار الوجبة يساعد على ترشيد اختيار الطبق الرئيسي والجانبي.

وحثّت توصيات الدراسة على إعطاء الأولوية للحلويات الصحية خاصة في وجبة العشاء.