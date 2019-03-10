هذا الموضوع رصد هاتف Galaxy A40 في تسريبات FCC بشاشة 5.7 إنش ظهر على التقنية بلا حدود.
هاتف Galaxy A40 هو إصدار أخر من سلسلة هواتف سامسونج المتوسطة المنتظر إطلاقها قريباً، حيث كشفت تسريبات FCC عن حجم الشاشة في الهاتف 5.7 إنش.
ظهر هاتف Galaxy A40 في الفترة الأخيرة على موقع سامسونج الرسمي في المملكة المتحدة، ومن ثم رصد على موقع FCC كأحد الإصدارات المتوسطة التي تم إعتمادها مؤخراً والذي يأتي بنموذج رقم SM-A405FN/DS.
من جانب أخر لم تكشف تسريبات FCC عن الكثير من مواصفات الهاتف، حيث أشير فقط إلى حجم الشاشة 5.7 إنش ومواصفات الإتصال اللاسلكي في الهاتف.
ويعد هاتف A40 أصغر هاتف يأتي هذا العام في سلسلة هواتف A المتوسطة، كما يأتي الهاتف بميزة الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، والبلوتوث 5.0، مع توقعات أن ينطلق هذا الإصدار بمنفذ USB C أيضاً ليحاكي الإصدارات التي كشف عنها مؤخراً من هاتفي A30 و A50.
أيضاً في تسريبات أخرى من Geekbench أشير إلى أن هاتف Galaxy A40 يضم رقاقة معالج Exynos 7885، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android Pie، مع توقعات أن يأتي هذا الإصدار بسعر 280 دولار إلى الأسواق.
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هذا الموضوع رصد هاتف Galaxy A40 في تسريبات FCC بشاشة 5.7 إنش ظهر على التقنية بلا حدود.
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