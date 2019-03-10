سفينة حربية تركية تصل إلى ميناء سوداني

ونقلت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على "فيسبوك" عن قائد قاعدة بورتسودان البحرية موسى أحمد موسى، قوله إن الزيارة "تأتي فى إطار الدور الدبلوماسي للقوات البحرية من خلال التعاون والتنسيق مع القوات البحرية التركية، لا سيما فى مجال التدريب وتعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة فى البحر الأحمر".
وتستمر الزيارة 3 أيام، من التاسع حتى الحادي عشر من مارس الجاري.
وسيقوم طاقم الفرقاطة التركية بزيارة للمواقع السياحية، إلى جانب عدد من الأنشطة ومهرجان رياضي في ملعب بورتسودان عصر الأحد.
كما سيجري قائد السفينة عددا من الزيارات الرسمية.
وقالت صفحة القوات المسلحة، إن الزيارة "تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية والعسكرية فى البلدين".
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