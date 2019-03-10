وغردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على حسابها عبر "تويتر" بمناسبة عيد المرأة "مناسبة لتأكيد التعهّد باستكمال مسيرة الدفاع عن حقوق المرأة وقضاياها". وأرفقت المديرية التغريدة، بصورة لنساء قوى الأمن برفقة وزيرة الداخلية ريا الحسن، مع هاشتاغ "#التوازن_للأفضل". يذكر أن الوزيرة ريا الحسن تعد أول وزيرة تحصل على مركز وزيرة للداخلية في لبنان والعالم العربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة... هكذا احتفلت وزيرة الداخلية اللبنانية بعيد المرأة العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.