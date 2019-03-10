مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة أريحا بالضفة الغربية

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© Sputnik . Ahmed AbdelWahab
من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية وسيم بدر، في بيان له، أنه "قرب الساعة 1:20، خلال نشاط لأفراد الشرطة على الطريق 90 في منطقة بقاع الأردن، قامت الشرطة بنشر حواجز إثر تلقي بلاغ عن سيارة مشبوهة، وخلال فحص السيارة التي توقفت عند الحاجز اقتربت من خلفها سيارة أخرى قادها سائقها بسرعة عالية واتجهت نحو أفراد الشرطة، عندئذ أشار أحد أفراد الشرطة لسائق السيارة ليتوقف لكنه لم يستمع لتعليمان الشرطي وباشر في التقدم بسرعة نحوه مما ألزم الشرطي إطلاق النار على السيارة لمنعها من التقدم".
وأضاف بدر: "إثر إطلاق النار، توقفت السيارة وأصيب سائقها فلسطيني من إحدى قرى المنطقة فتم الإفرار عن وفاته في المكان، ولاذ بالفرار مشتبهين إلى منطقة مفتوحة".
وتابع بدر بالقول بأن "سائق السيارة المشبوه كان ملثما وأثناء التفتيش داخل السيارة تم العثور على ممتلكات مشبوهة كمسروقة وأدوات أعدت للاقتحام بهدف السرقة. أفراد من الشرطة يعملون على جمع البينات والأدلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث".
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