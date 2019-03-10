موقف متناقض للولايات المتحدة بشأن مخيم الركبان

سبوتنيك. وجاء في البيان: "لقد أشرنا مرارا إلى نفاق الجانب الأمريكي، الذي يعلن تمسكه بالقيم الإنسانية المعترف بها عالميا، ولكن في نفس الوقت لا يفعل شيئا لتطبيقها".

وأشار البيان إلى أنه، في وقت سابق، قال ممثل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة داعش الإرهابي في سوريا، شون ريان، إنه لا توجد عقبات أمام حرية حركة اللاجئين من مخيم الركبان. وفي الوقت نفسه، كما هو مذكور في البيان، أوجز السكرتير الأول للسفارة الأمريكية في عمان (المصرح له بمناقشة مشاكل الركبان)، أليكس هوكس، عددا من الشروط لتمكين سكان المخيم من تركها دون عوائق.

وأضاف البيان أن: "أليكس هوكس قال بوضوح إن الجانب الأمريكي فقط هو الذي يستطيع التأثير على المتمردين، ويضمن عدم استخدام القوة من جانبهم. وكذلك يبلغ اللاجئين عن استعداد الحكومة السورية لتوفير ظروف معيشة لائقة للمواطنين العائدين".