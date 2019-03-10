الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية

الأغوار/ قيس أبو سمرة- أسامة الغساني/ الخليج 365-

قُتل فلسطيني، الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي في الأغوار شرقي الضفة الغربية، بدعوى محاولة دهس شرطي إسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الارتباط الفلسطيني (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغها رسميا باستشهاد الشاب سلامة كعابنة، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوة عسكرية إسرائيلية قرب مدينة أريحا في الأغوار شرقي الضفة الغربية".

وقال شهود عيان، للأناضول، إن الحادث وقع بالقرب من بلدة زبيدات في الأغوار.



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وأفاد الشهود، إن الجيش الإسرائيلي أغلق الموقع ومنع الفلسطينيين من الوصول لموقع الحادث.



وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان صحفي، أنها تلقت معلومات عن وجود "مركبة مشبوهة" فوضعت حاجزا على الشارع المسمى "شارع 90" في الأغوار، وخلال عملية فحص مركبة، تقدمت أخرى بسرعة ورفض السائق إشارات الشرطة بالتوقف، فأطلقت النار على المركبة التي توقفت، وفر منها شخصان، فيما قتل سائق المركبة الذي كان يضع قناعا على رأسه.



وأوضح البيان أنه تم العثور على مواد مسروقة، وعلى أدوات تستخدم في عمليات الاقتحام.

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