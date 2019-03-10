طائرات عسكرية إسرائيلية تشن غارتين على قطاع غزة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365
شنت طائرات عسكرية إسرائيلية، الأحد، غارتين على موقعين في قطاع غزة، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.
وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، بأن القصف استهدف موقعا عسكريا لحركة "حماس"، شمالي القطاع، وميناء الصيادين في مدينة دير البلح، وسط القطاع.
ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية وقوع أي إصابات جراء القصف.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له اطلعت عليه الخليج 365، إنه "قصف موقعا عسكريا لحركة حماس وقاربين يتبعان للحركة".
وزعم الجيش أن القصف جاء ردا على إطلاق صاروخ من القطاع وبالونات حارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية.
وحمل البيان حركة "حماس" المسؤولية عن هذه الأعمال.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ باتجاه إسرائيل.
ويطلق فلسطينيون بالونات تحمل مواد مشتعلة باتجاه إسرائيل منذ مايو/ أيار الماضي، في أسلوب احتجاجي ضمن فعاليات مسيرات "العودة وكسر الحصار"، التي بدأت في 30 مارس/ آذار 2018، ولا تزال مستمرة.
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