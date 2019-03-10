وزير_الطاقة يتوقع تجاوز طلب #الصين من #النفط 11 مليون برميل يومياً

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير الطاقة خالد الفالح، إن إنتاج السعودية من النفط في أبريل سيكون أعلى من مثيله في شهر مارس.

وأكد وزير الطاقة، أن طلب الصين على النفط يزداد بشكل قياسي، متوقعًا تجاوزه 11 مليون برميل يوميا.