حساب_المواطن يودع “دفعة مارس” في حسابات مستفيديه

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين من دعم حساب المواطن المكتملة طلباتهم. وأوضح البرنامج عبر”تويتر” أن إيداع “الدفعة السادسة عشر” سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

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