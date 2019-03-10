أبرز مباريات #الأحد “10 مارس”

الخليج - حسن القبيسي تقام اليوم مجموعة من المباريات المهمة في العديد من الدوريات الأوروبية أبرزها يجمع، آرسنال مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وبلد الوليد مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، وفيورنتينا مع لاتسيو في الدوري الإيطالي ، وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 10 مارس : الدوري الإنجليزي 15:00 ليفربول × بيرنلي 17:05 تشيلسي × وولفرهامبتون 19:30 آرسنال × مانشستر يونايتد الدوري الإسباني 14:00 سيلتافيغو × ريال بيتيس 18:15 جيرونا × فالنسيا 20:30 إشبيلية × ريال سوسييداد 20:30 ليفانتي × فياريال 22:45 بلد الوليد × ريال مدريد الدوري الإيطالي 14:30 بولونيا × كالياري 17:00 إنتر ميلان × سبال 17:00 سامبدوريا × أتالانتا 17:00 فروسينوني × تورينو 20:00 ساسولو × نابولي 22:30 فيورنتينا × لاتسيو الدوري الألماني 17:30 هوفنهايم × نورنبيرغ 20:00 هانوفر × باير ليفركوزن الدوري الفرنسي 17:00 مونبيليه × أنجيه 19:00 رين × كان 23:00 مارسيليا × نيس كأس الاتحاد الأفريقي 16:00 كوتوكو × الهلال 16:00 زيسكو × نكانا 16:00 بيترو أتليتكو × نصر حسين داي 19:00 الصفاقسي × النجم الساحلي 19:00 الرجاء × حسينة أغادير 19:00 ساليتاس × إينوغو رينجرز 22:00 نهضة بركان × أوثو دويو 22:00 الزمالك × غورماهيا

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