شكرا لقرائتكم خبر عن باللون الأحمر.. إصدار جديد من بلاك بيري KEY2 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلقت شركة “تي سي إل” الهاتف الذكي بلاك بيري KEY2 Red Edition الجديد، الذي يأتي بإطار من الألومنيوم باللون الأحمر وجانب خلفي باللون الأسود.

وأوضحت الشركة الصينية أن التجهيزات التقنية للهاتف الذكي بلاك بيري KEY2 Red Edition الجديد تتطابق مع الإصدار المزود ببطاقتي SIM من جهاز بلاك بيري KEY2، والمتوفر في الأسواق بالفعل، وتتمثل التحسينات في البرامج والتطبيقات، والتي قد تظهر على جميع هواتف أندرويد المزودة بتطبيقات بلاك بيري، بالإضافة إلى التطبيقات المستمدة من شركة بلاك بيري موبايل من كندا.

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وقامت شركة تي سي إل على الحافة السفلية من بلاك بيري Hubs+ بدمج شريط الأنشطة مع وظيفة الوصول السريع إلى أهم الوظائف، مثل وظيفة البحث والتصنيف وكذلك البدء في كتابة رسالة بريد إلكتروني جديدة، بالإضافة إلى تحديث برنامج الإنتاجية مع إعادة تصميم تطبيق التقويم من بلاك بيري.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالج Snapdragon 660 مع ذاكرة عشوائية سعة 6 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، ويعتمد الهاتف الجديد على نظام تشغيل غوغل أندرويد 8.1 القديم مع إمكانية الترقية إلى الإصدار 9.0 (Pie).

ويبلغ سعر الهاتف الذكي بلاك بيري KEY2 Red Edition الجديد 779 يورو.