دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أبل تراقب المستخدمين.. كيف تمنع هاتفك الأيفون من تتبع خطواتك؟

إن كنت من مستخدمي هواتف أيفون، فلعلك تدرك أن أبل تحتفظ بداخل جهازك الذكي بسجل كامل لجميع الأماكن التي قمت بزيارتها من قبل، وتوقيت ومرات التردد عليها، ما يتطلب إبطال عمل تلك الخاصية وإلغاء سجل التحركات، بطريقة بسيطة نكشف عنها الآن.

أبل ومراقبة المستخدمين

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ليس سرا أن كل هاتف أيفون يضم بداخله مجموعة كاملة للأماكن التي يزورها المستخدم، بقائمة تحمل اسم “Significant Locations”، حيث تمكن تلك الخاصية شركة أبل من معرفة الأماكن التي يتردد عليها المستخدمين وتوقيت وعدد مرات زيارتها، بل ووصل الأمر بتلك الهواتف الذكية أن صارت قادرة على تحديد زمن الزيارة، والزمن الذي احتاجه المستخدم للوصول، وبأي وسيلة من وسائل المواصلات.

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تؤكد أبل من جانبها أن الهدف من هذه القائمة، هو إدراك نوعية الأماكن التي تشكل أهمية خاصة بالنسبة للمستخدم، مع العلم بأن أبل ليست وحدها التي تتبع مستخدمي هواتفها، إذ تقوم جوجل بالأمر نفسه عبر قائمة “Location History” المتاحة بحساب المستخدم الخاص على جوجل.

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وبالرغم من تأكيدات أبل على أن بيانات الزيارات ليست قابلة للمشاركة مع الغرباء، وأن السرية التامة هي أساس العمل بتلك الهواتف، إلا أننا نكشف الآن عن الطريقة السهلة لإلغاء عمل خاصية التتبع من أبل، مع محو سجل الزيارات “History”، لكل من يرغب في ذلك.

إلغاء تتبع أماكن الزيارة

في البداية عليك بالوصول إلى “Settings” الإعدادات، ثم اضغط على كلمة “Privacy” خصوصية.

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في الخطوة الثانية، قم باختيار “Location Services”.

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ستجد أمامك قائمة تحمل التطبيقات المتاحة بهاتفك الأيفون، إضافة إلى نوع وصول التطبيق لموقعك، إلا أن المهم هو النزول للأسفل، حتى تصل لـ”System Services”.

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أمامك الآن خدمات أبل القادرة على تحديد مواقعك، مثل خدمة العثور على الهاتف “Find My iPhone” وغيرها، في الأسفل توجد “Significant Locations”، والتي تحتاج إلى كلمة سر أو بصمة أصابع أو وجه لفتحها.

لاحقا، ستجد سجل كامل “History” يحمل كافة الأماكن التي زرتها وانت تحمل الأيفون الخاص بك.

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تضم القائمة تفاصيل دقيقة لزياراتك مثل عناوين الأماكن المرتبة بحسب المدن، عدد مرات الزيارة، التواريخ، علاوة على تحديد كم الوقت الذي قضيته في كل مرة.

قبل إلغاء عمل خاصية قائمة الأماكن، قم بإلغاء السجل الكامل، عبر الضغط على علامة تبويب “Clear History”، المتاحة بأسفل الصفحة.

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في النهاية، يمكنك الآن إبطال عمل خاصية المراقبة تلك، عبر العلامة المجاورة لـ”Significant Locations”، وهو الأمر الذي وإن لم يمنع أبل من الاحتفاظ بالكثير من البيانات الخاصة بك، إلا أنه سيحول على الأقل دون معرفتها بتفاصيل جولاتك خارج المنزل.

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