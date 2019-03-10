شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الأحد مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة. وأكدت مصادر فلسطينية أن الطيران الحربى استهدف موقع الواحة شمال غرب غزة بصاروخين.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة أخرى على موقع البحرية غرب دير البلح وسط القطاع. ولم تعلن المصادر الطبية في غزة عن وقوع إصابات جراء هذا القصف.

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