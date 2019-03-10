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وسيعلن الوزراء عن خطة استكمال مشروعات منطقة عسير الأساسية، حيث تشكل هذه المشروعات نقلة مهمة كان يتطلع اليها أبناء وبنات المنطقة منذ فترة طويلة، ويمثل التنوع في المشروعات من صحية ونقل وبلديات منظومة من المشروعات الكبرى ليس فقط في المنطقة ولكن على مستوى المملكة.
وأوضحت الوكالة أن المشروعات من شأنها أن توسع من نطاق البنية التحتية والخدمات التي تحتاجها المنطقة، وتضاف إلى مشروعات أخرى تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ الحالي. كما أن هذه المشروعات تعد رافدا مهما وبنية أساسية لاستراتيجية تطوير منطقة عسير التي يجري إعدادها حاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه من ولي العهد السعودي... بدء تنفيذ الخطة بحضور 3 وزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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