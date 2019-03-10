مصر... معدل التضخم يرتفع في فبراير الماضي 1.8% مقارنة بيناير

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القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فقد "ارتفع معدل التضخم في شباط/فبراير الماضي بنسبة 1.8% عن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي".
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
وأرجع بيان المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار الخضروات والدواجن والألبان.
كما أوضح البيان تسجيل قسم الطعام والشراب ارتفاعا في الأسعار قدره 15.3% في شباط/ فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر في 2018، وسجلت مجموعة الخضروات أعلى نسبة ارتفاع، إذ وصلت إلى 39%.
واتجه البنك المركزي المصري في نهاية شباط/ فبراير الماضي إلى خفض سعر الفائدة على القروض والودائع بنسبة 1%، بعد تثبيتها لمدة عام، ما اعتبره مراقبون نجاحا في السيطرة على معدلات التضخم، والتي تجاوزت في 2017 نسبة 30 في المائة قبل أن تتجه إلى التراجع.
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