شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استقبال طفلة لوالدها عند عودته من الحد الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجد جندي مرابط في الحد الجنوبي استقبال حميم من طفلته لدى وصوله إلى منزله في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو للطفلة وهي تجري مسرعة لاحتضان والدها لحظة دخوله المنزل، قادماً من الحد الجنوبي، قبل أن يتبادلا القبلات.

وعلّق الجندي مفلح الدوسري على المقطع من خلال برنامج “mbc في أسبوع”، موضحاً أن المقطع كان عفوياً، ولم يخطط لتصويره، وكان حضوره مفاجئاً لابنته، فأسرعت نحوه، دون أن تستطيع التعبير عن فرحها برؤيته.