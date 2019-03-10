شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز عامل في «كندرة جدة».. بعد انهيار سقف المنزل عليه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة: أدى انهيار جزئي لسقف غرفة بمنزل شعبي في حي الكندرة بمحافظة جدة، إلى احتجاز شخص. وأوضح الدفاع المدني عبر «تويتر» أن الفرق باشرت الحادثة، ونتج عن الانهيار احتجاز شخص، تم إخراجه وهو بصحة جيدة.

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