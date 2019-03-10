أطعمة تحتاجها الأم بعد الولادة.. تعرف عليها

لا تقتصر أهمية التغذية بعد الولادة على الرضاعة، فجسم الأم يحتاج إلى تعويض كثير من المغذيات، وباختيار الأطعمة المناسبة سيمكنك التخلص من وزن الحمل في وقت أسرع. إليك أهم 6 أطعمة يحتاجها جسمك بعد الولادة:

تضمن عائلة التوت: الفراولة (الفريز) والتوت الأبيض والأزرق والأحمر والأسود. ويوفر التوت كمية كبيرة من فيتامين "سي"، إلى جانب مضادات الأكسدة التي يحتاجها جسم الأم كثيراً بعد رحلة الحمل.

الحمضيات. البرتقال واليوسفي والليمون (الحامض) والجريب فروت مصادر غنية بفيتامين "سي" الذي يساعد على امتصاص الحديد.

البقول. تناول الفول والعدس واللوبيا ذات العين السوداء والفاصوليا البيضاء والحمّص من أفضل الطرق للحصول على كل من البروتين والألياف وفيتامينات "ب" والحديد.

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المكسرات. توفر المكسرات الطاقة وتوليفة رائعة من المعادن التي يحتاجها جسم الأم، إلى جانب دهون أوميغا3 التي تساعد على إدرار حليب الثدي.

البروتين. الأطعمة الغنية بالبروتين ضرورية للأم بعد الولادة. تناولي الدجاج والبيض والأسماك واللحم البقري قليل الدهون.

الحليب. منتجات الألبان والحليب من أهم مصادر الكالسيوم الذي تحتاجينه لتعويض ما فقده جسمك خلال الحمل، ولتلبي احتياجات الرضاعة.