التحالف العربي يوجه ضربات نوعية للحوثيين بمديرية كشر اليمنية

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن الليلة، أنه وجهت ضربات جوية نوعية على أهداف حوثية لحماية المواطنين بمديرية كشر اليمنية، مبينة أن الضربات هدفت الى قطع طرق الإمداد والمقاتلين عن الحوثيين.

وأوضحت قيادة التحالف، في بيان صحافي أن الضربات الجوية تركزت على جبل طل ومركز المديرية والزعاكرة والإمدادات القادمة من عمران، منوهاً إلى أن هذه الضربات خلفت أكثر من 200 قتيلاً من عناصر الحوثي افي عمليات كشر بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتأتي هذه الضربات من قبل قوات التحالف إثر تدمير طائرة حوثية مسيرة جنوب السعودية، صباح الجمعة.

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن دمرت طائرة حوثية مسيرة جنوب السعودية. مشيرا إلى منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت جسماً غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة (أبها)، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية.

في سياق متصل أجرى نائب رئيس الجمهورية اليمنية، الفريق الركن علي محسن صالح، اتصالاً هاتفياً بالعميد محمد صالح الغنيمي قائد لواء حرب واحد للاطلاع على آخر المستجدات والانتصارات التي حققها اللواء بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة.