توقيع اتفاقية تعاون موقع المدربات السعوديات مع جمعية نفع الخيرية بجدة في ( مبادرة أنا لأمتي بناء)

صحيفة الخليج الالكترونية

أنطلقت المبادرة الخيرية ‘أنا لأمتي بناء” في يوم الخميس الثلاثون من جمادي الثاني1440. في جميع أنحاء المملكه العربيه السعوديه وتبدأ من منطقة جدة والتي تخدم الأيتام وجميع الفئات المندرجة تحت الجمعيات الخيرية، بالتعاون مع موقع المدربات السعوديات، حيث تم توقيع عقد شراكة مجتمعية مع جمعية نفع الخيرية وقائدة المبادرة هيلة القحطاني والتي تسعى وتهدف لخدمة الأيتام والأرامل والفقراء

واستهلت جمعيه نفع الخيرية بمنطقة جدة القسم النسائي الاستاذة اريج طرموم بالترحيب بمن قامو بالمبادرة ومرحبين بكل من يعمل شراكة إنسانية تسعى لخدمة المجتمع والقائمة على هذة المبادرة هيله شائع القحطاني

وتم الأتفاق من قبل الطرفين لتطبيق آجراءت المِبادره التطوعية بعد توقيع الأتفاق وترشيح مدربات ذو كفاءات وخبرات عالية

وافادت كل مدربة ببرنامج تود تقديمه للمحتاجين من الايتام في سبيل التطوع والعمل لكل ما يصب في رؤية الوطن 2030 ومن البرامج المقدمة كالتالي

المدربة / عائشة رياض الحرشني

المدربة/سمية علي حسن العجلاني

المدربة/سارة احمد سالم سلمان

المدربة/زينب عمر علي نحاس

المدربة /منال علي محمد العمري

المدربة/بيان بكر صديق

المدربة/رنا عبدالرحمن بابقي

المدربة/هيفاء عبدالله صالح باطرفي

المدربة/امينه سعيد ابراهيم الزهراني

المدربة /ابرار هاشم صالح العطاس

المدربة /إيمان محمد عبدالله الهوساوي

ومن ناحية أخرى تم أعتماد تقديم البرامج التالية للجمعية :

برنامج أساسيات الحاسب الألي

برنامج مفاتيح الطلاقة في اللغة الأنجليزية

برنامج تصميم الألعاب التعليمية

برنامج الأدارة الأستراتيجية

برنامج تنمية مهارات معلمة رياض الأطفال

برنامج ادارة الوقت

برنامج العادات العشر بين الرضا والتميز

برنامج وسايل التواصل الأجتماعي

برنامج إداره الضغوط النفسية

برنامج التوعية ضد التحرج الجنسي

برنامج الأنماط ومايناسبها من الأزياء

برنامج عملية صنع القرار

برنامج التميز الوظيفي

برنامج فن التعامل مع الشخصيات المختلفة

وشددت صاحبة المبادرة الأستاذة:هيلة، بالعزم والإرادة سوف يحقق كل من كان لديه حلم كان من الأمنيات وان السعي يصل بكم الى ما تريدون وإن ذلك لم يكن لياتى لولا فضل الله أولاً ثم الدعم الكبير من عائلتي ومن موقع المدربات السعوديات والمدربات الفاضلات، ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس فكل الشكر لمن كان عون وسند لمن قدم الاقترحات ومد يد المساعدة.