شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الكويتى: الأسعار الحالية جيدة للمنتجين والمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أن الأسعار الحالية للنفط جيدة للمنتجين والمستهلكين. فيما قال وزير الطاقة الإماراتي إن بلاده ستلتزم بحصتها في الخفض لشهر فبراير وفقا للاتفاق بين أوبك وحلفائها.

جاء ذلك فى تصريحات لوكالات عربية

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