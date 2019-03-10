شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ قبائل آل مرة: نظام الحمدين نهب حقوقنا وسلم بلادنا لإيران وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شيخ قبائل آل مرة، - أحد أكبر المكونات الاجتماعية فى قطر-، الشيخ طالب بن شريم، أنه لا يمكن الوثوق فى النظام القطرى "الذى استمرأ الكذب على الشعب القطرى والذى ما زال فى انتظار استرداد حقوقه المسلوبة".

وأكد ابن شريم فى تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن المجتمع الدولى مطالب بفرض جَزَاءات على النظام القطرى، إلى أن ينصاع ويعيد حقوق من سحبت جنسياتهم وصودرت ممتلكاتهم من آل غفران وغيرهم من قبائل آل مرة، لافتاً إلى أن كل الآنتهاكات التى طالت قبائل قطر كانت على حساب توطين الأجانب وتمكينهم من مفاصل النظام، «ليمارسوا عبثهم فى انتهاك حقوق المواطنين".

وأشار، إلى أن كثيرين من أبناء الشعب القطرى يمارسون الصمت خِلَالَ ما يواجهون من ظلم وقهر خوفاً على حياتهم وأملاكهم، وينتظرون يوماً يسقط فيه نظام "الحمدين" الإرهابي، الذى باع عروبته وَسَلَّم قطر لإيران وتركيا.