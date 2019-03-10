انت الان تتابع فيديو يشعل السودان من جديد.. والأمن: ليس لنا مصلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الناطق باسم الشرطة السودانية اللواء هاشم عبدالرحيم
قال الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية، اللواء هاشم علي عبد الرحيم، إنه لا علاقة لقوات الشرطة بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، الموجه لمواطني «بُرِّي الدرايسة»، مضيفًا أنه لا مصلحة للشرطة في بث مثل هذه المقاطع المُتعارضة مع إرثها وأخلاقها المهنية وهدم العلاقة بينها وبين المواطنين، مؤكدًا احترام الشرطة وتقديرها للمواطنين، قائلًا: «إنهم يمثلون الركيزة الأساسية في تقاسم مسؤولية الأمن مع الشرطة، وأعلن أن الشرطة ستشرع في الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الجهة التي قامت بهذا العمل»، وفقًا لسبوتنيك.
وبحسب وسائل إعلام سودانية، فإن الفيديو تضمن أن قوات أمنية اقتحمت ميدانا في بُرِّي الدرايسة بالسلاح والهراوات والعصي والخراطيش وعبوات الغاز المسيل للدموع، وعندما وجدوا الميدان فارغا أصبحوا يهتفون أين أسود البراري؟ أين الكنداكات؟ أين اختفوا؟ ولا يزال السودانيون يحاولون تخمين صاحب الصوت في الفيديو المثير
وبحسب وسائل إعلام سودانية، فإن الفيديو تضمن أن قوات أمنية اقتحمت ميدانا في بُرِّي الدرايسة بالسلاح والهراوات والعصي والخراطيش وعبوات الغاز المسيل للدموع، وعندما وجدوا الميدان فارغا أصبحوا يهتفون أين أسود البراري؟ أين الكنداكات؟ أين اختفوا؟
ولا يزال السودانيون يحاولون تخمين صاحب الصوت في الفيديو المثير للغضب، الذي اعتبروه استفزازا لأهل بري، الذين كانوا قد أنهوا احتجاجاتهم في الوقت الذي وصلت فيه القوات.
وأعقب الفيديو، تداول تسجيل صوتي منسوب لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ينتقد فيه فيديو الشرطة في بري، لكن قوات الدعم السريع أكدت أن حميدتي ليس لديه أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت قوات الدعم السريع أمس، أن الإعلام الإلكتروني بقوات الدعم السريع سيتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمن روجوا لتلك الشائعات.
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