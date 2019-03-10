بالفيديو| مقتل 14 شخصاً في حادث تحطم طائرة بكولومبيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قالت وكالة الطيران المدني بكولومبيا إن 14 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة في إقليم ميتا يوم السبت.

وأضافت الوكالة أنه لم ينج أحد في الحادث الذي وقع بعد أن أرسلت الطائرة وهي من طراز دي سي-3 إشارة استغاثة في الساعة 10:40 صباحا بالتوقيت المحلي (1540 بتوقيت جرينتش).

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وقالت الوكالة إن الطائرة كانت في رحلة داخلية من مدينة سان خوسيه ديل جوافيار الجنوبية إلى فيلافيسنشيو بوسط البلاد، وتحطمت الطائرة في منتصف الرحلة تقريبا في بلدة سان كارلوس دي جوارو في إقليم ميتا.

وتابعت شركة طيران ليزر أيريو التي تملك الطائرة إنه لا يوجد لديها تعليق.