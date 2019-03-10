2019 سيكون الأصعب.. أمريكا على وشك إزاحة السعودية عن «عرش النفط»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي توشك الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت لاحق خلال عام 2019، على انتزاع عرش أكبر مصدر للنفط في العالم من المملكة العربية السعودية، التي تتصدر حاليا دول العالم كأكبر مُصدرة للطاقة.

قالت شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي، إن "الولايات المتحدة الأمريكية ستتجاوز المملكة العربية السعودية، في العام الحالي 2019، فيما يتعلق بصادرات النفط وسوائل الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية مثل البنزين.

وتوقع قسم الإحصاءات في وزارة الطاقة الأمريكية، أن تقوم الولايات المتحدة بتصدير طاقة أكثر مما تستورده في عام 2020، وهذا لم يحدث منذ عام 1953.

وأوضحت شركة ريستاد إنرجي ، في تقرير لها، أن "تفوق الولايات المتحدة على السعودية في صادرات النفط، لم يحدث مطلقا منذ بدأت السعودية في إنتاج النفط وتصديره للخارج في الخمسينات من القرن الماضي".

وأوضحت الشركة أن "طفرة النفط الصخري، ستجعل الولايات المتحدة أكبر مصدر للنفط والسوائل في العالم"، وذلك وفقا لشبكة "CNN" الأمريكية.

وقال الخبير الاستراتيجي في مجال الطاقة لدى رابوبنك، ريان فيتزموريس: "قبل عشر سنوات، لم يعتقد أحد أنه يمكن أن يحدث، إن الطفرة الصخرية أدت إلى زيادات هائلة في الإنتاج، إنتاج الولايات المتحدة حاليا خارج التوقعات".

وتقول شركة إكسون موبيل، إن إنتاجها المرتفع من الصخر الزيتي في حوض بيرميان، يمكن أن يولد عائدًا متوسطًا بأكثر من 10٪، حتى مع وصول سعر برميل النفط إلى 35 دولارًا.

وتخطط "إكسون"، حاليا الآن لإنتاج أكثر من مليون برميل يومياً من شركة "بيرميان" بحلول عام 2024 ، بزيادة 80٪ تقريبًا.

ويرى نيسيفين، أن إن الإنتاج الصخري المربح على نحو، الشهية العالمية المتزايد للنفط الخفيف والبنزين، تستعد لجعل الولايات المتحدة في موقع هيمنة نفطية في السنوات القليلة المقبلة".

وزاد إنتاج النفط الأمريكي، الذي يقوده الصخر الزيتي، أكثر من الضعف خلال العقد الماضي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وتضخ الولايات المتحدة الآن نفطا أكثر من أي بلد آخر، بما في ذلك روسيا والمملكة العربية السعودية، حسب التقرير.

وفي المقابل ، خفضت السعودية إنتاجها إلى 10.136 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 10.24 مليون برميل يوميا في يناير.

وقال مصدر في وزارة البترول أن المعروض النفطي في المملكة بلغ 10.014 مليون برميل يوميا في فبراير وأن إنتاج النفط في مارس سيكون أقل بالمقارنة مع الشهر السابق ومن المرجح أن يهبط دون عشرة ملايين برميل يوميا.

ويختلف المعروض في السوق المحلية وللتصدير عن حجم الإنتاج وفقا للكميات التي يتم إضافتها للمخزون أو سحبها منه.

وقال المصدر" يشير هذا إلى الالتزام القوي من جانب السعودية باتفاق أوبك+ والسعي لخفض مخزونات النفط".

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واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، في تحالف معروف باسم أوبك+، في على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير ولمدة ستة أشهر.

وبموجب الاتفاق، يتعين على المملكة خفض الإنتاج إلى 10.311 مليون برميل يوميا.

لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن المملكة ستتجاوز التخفيضات المطلوبة لكي تبرهن على التزامها.



وأوضح إن الرياض سوف تترقب وضع سوق النفط بحلول شهر يونيو المقبل، مضيفا: "نتعامل مع الأمر على نحو ملائم".

وتابع الفالح، السبت: "الطلب الصيني على النفط يسجل أرقاما قياسية، ونتوقع أن يكسر حاجز الـ11 مليون برميل يوميا هذا العام".

وأوضح أنه من المتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن الصين والولايات المتحدة ستقودان الطلب العالمي القوي على النفط هذا العام، لكن سيكون من السابق لأوانه تغيير سياسة إنتاج منظمة "أوبك" خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في أبريل ، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف: "إنتاج السعودية من النفط في أبريل المقبل، سيكون أعلى من مثيله في مارس الجاري".



ومن المقرر ان تجتمع "أوبك" وحلفاؤها في فيينا يومي 17 و18 أبريل، ومن المقرر عقد اجتماع آخر يومي 25 و26 يونيو.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إلى جانب روسيا ودول أخرى غير أعضاء في المنظمة، في أول يناير ، خفضا جديدا للإنتاج لتجنب تخمة في معروض الخام قد تتسبب في هبوط الأسعار، واتفقت المجموعة على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر.

وتصل حصة "أوبك" في تخفيضات الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميا يطبقها 11 من أعضاء المنظمة بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا من الخفض.

وتصدر المملكة العربية السعودية حاليا حوالي 7 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، إضافة إلى مليوني برميل من سوائل الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية، وفقا لـ"ريستاد"، مقارنة مع صادارت أمريكية تبلغ حوالي 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام و5 ملايين برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية.

وتتوقع "ريستاد"، أن تتلاشى الفجوة هذا العام، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية ستحظى بقيادة مريحة كأكبر مصدر للنفط الخام في العالم.