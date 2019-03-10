شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض اللاجئين بالأمم المتحدة يوجه رسالة للحكومة السورية بعد زيارة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إنه حض الحكومة السورية على السماح بوصول المفوضية إلى كافة مناطق البلاد التي تستقبل عائدين.

وحسب وكالات، قال في ختام زيارة لسوريا استمرت ثلاثة أيام "من المهم جدا أن تكون منظمات مثل منظمتي حاضرة في أماكن عودة النازحين والمهاجرين كذلك من المهم أن تتمكن هذه المنظمات "من مراقبة عمليات العودة وأن تصل إلى العائدين ومساعدتهم في حل بعض المشاكل التي تواجههم". Advertisements وتابع في مؤتمر صحفي في بيروت "لقد وجهت هذه الرسالة القوية للحكومة السورية".

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