شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف ينفذ ضربات جوية ضد ميلشيات الحوثى بمحافظة حجة شمال اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تنفيذ غارات جوية ضد "الحوثيين" في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وحسب "سبوتنيك"، نقلت قناة الإخبارية السعودية في تغريدة على "تويتر" عن التحالف "أنه نفذ ضربات جوية نوعية تستهدف الميليشيا الحوثية الإرهابية بمديرية كشر لحماية اليمنيين". وأوضح أن "الضربات ركزت على قطع طرق إمداد الميليشيا الحوثية، وتركزت على جبل طل ومركز مديرية كشر والزعاكرة والإمدادات القادمة من عمران". Advertisements وذكر أن "أكثر من 200 قتيل من الميليشيا الحوثية سقطوا في عمليات كشر بإسناد من قوات التحالف". .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف ينفذ ضربات جوية ضد ميلشيات الحوثى بمحافظة حجة شمال اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.