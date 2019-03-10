صور| «حرب الكهرباء».. فنزويلا تقاضى أمريكا والتظاهرات مستمرة في الظلام

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في خضم الأزمات التي تعاني منها فنزويلا، تشهد العاصمة كراكاس و15 ولاية أخرى منذ الخميس الماضي انقطاعا مفاجئًا للتيار الكهربائي أغرق البلاد في الظلام، فيما استمر قرع الأواني ليلا احتجاجا على أزمة انقطاع الكهرباء.

وتعرض ، الخميس، 23 إقليما من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة ، واعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة "سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.

هجوم إلكتروني أمريكي

واعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو ، أن سبب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بفنزويلا جاء بعد هجوم إليكتروني استهدف نظام التحكم الآلي بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية، مما استدعى إغلاقها مؤقتا، ما تسبب في انقطاع إمدادات الطاقة.

وقال الرئيس أمام حشد من المواطنين في البلاد: "اليوم، استأنفنا إمدادات الكهرباء بنسبة 70 بالمئة في البلاد، ولكن عند الظهيرة، تم شن هجوماً إليكترونياً آخر استهدف أحدى محطات الطاقة، والذي كان يعمل بشكل مثالي حتى اللحظة، ولهذا السبب تعرقلت جهودنا بالتقدم (بإصلاح الضرر) الذي تمكنا من تحقيقه بحلول منتصف اليوم".



وحمل رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، "الإمبريالية الأمريكية" المسئولية عن الحادث، وكتب عبر تويتر: "سيتم التغلب على حرب الكهرباء التي أعلنتها وتخطط لها الولايات المتحدة".

وقال وزير الاتصالات الفنزويلى خورخى رودريجيز لإذاعة "تيليزور" الحكومية "إن بلاده سترفع شكوى إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، على خلفية هجمات استهدفت شبكات الكهرباء فى البلاد".

وأوضح أن نحو عشر ولايات تضررت من انقطاع الكهرباء الذى وصفه بالتخريب الكهربائى الوحشى، مضيفا أن القوة عادت إلى البلاد فى ثلاث ولايات وأن بقية البلاد ستتبعها فى غضون ساعات.





كما اتهم رودريجيز السيناتور الأمريكى ماركو روبيو بالتورط فى التخريب الذى وقع فى البلاد، مدعيا أنه "تنبأ" بانقطاع التيار الكهربائي قبل وقوعه، حيث كتب السيناتور على موقع تويتر عن انقطاع الكهرباء بفزويلا لحظة وقوعه ولم يكن بشكل دائم بعد.

ومن جانبها ، نفت وزارة الخارجية الأمريكية ضلوعها فيه ، وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أن واشنطن لا تقف وراء ذلك قائلا "نقص الطاقة والتجويع هو نتيجة لعدم كفاءة نظام مادورو".

إلا ان الحكومة الفنزويلية اعللنت أنها ستزود الأمم المتحدة "أدلة" على مسئولية واشنطن عن انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وسيتم تسليم هذه المعلومات لوفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي من المتوقع وصوله خلال أيام قليلة الى كراكاس، كما قال وزير الاتصالات خورخي رودريغيز.

تأمين المحطات

ومن جانبه ، أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، عن نشر قوات الجيش لتأمين محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.

وأرجع لوبيز - في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية السبت- السبب فى انقطاع الكهرباء فى بعض المناطق بفنزويلا إلى" هجوم اليكتروني استهدف نظام التحكم الآلى بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية، مما استدعى إغلاقها مؤقتا، ما تسبب في انقطاع امدادات الطاقة".

وقال لوبيز إنه ربما يكون مصدر الهجوم الأليكتروني الولايات المتحدة.



وبدأت يوم الجمعة عودة الكهرباء إلى عدد من المناطق المتضررة من حالة الإظلام التي استمرت لنحو 20 ساعة، حسبما ذكرت شبكة "تيليسور" التليفزيونية.



ووفقا للتقرير، عادت الكهرباء إلى العاصمة كاراكاس وإلى ولاية ميراندا المجاورة وإلى الولايات الشرقية.

اضطراب 21 ولاية

وخلق انقطاع الكهرباء مظاهر اضطرابات فى 21 ولاية فنزويلية، إذ خلق انقطاع التيار الكهربائى مخاوف من تلف أدوية وحقن الأنسولين لمرضى السكرى.

وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع بسبب توقف خدمة مترو الأنفاق، كما ازدحمت حافلات السيارات بسبب الارتباك الناجم عن توقف الإشارات الضوئية، واضطر آخرون للسير مسافات طويلة للوصول إلى منازلهم، كما تعطلت المدارس والمستشفيات والمطارات.

وتشكلت طوابير طويلة عند محطات التزود بالوقود التي هرع إليها المواطنون بحثا عن وقود لتشغيل مولدات الكهرباء المنزلية.

Advertisements

وقطعت الخطوط الهاتفية والانترنت أيضا فجأة وكذلك توزيع المياه في المباني الذي يتم عبر مضخات تعمل على الكهرباء.



وانقطعت المياه عن آلاف المنازل في كراكاس البالغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة.

وأحدث انقطاع التيار الكهربائي فوضى عارمة في البلاد وأثر على تواصل العمل في المستشفيات وغيرها من الخدمات العامة، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وعلّقت السلطات الفنزويلية العمل والدراسة الجمعة، واتّخذ مادورو هذا القرار "بغرض تسهيل إعادة خدمة الكهرباء في البلاد .

كفاءة المغتصب

ومن جانبه قال خوان جوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية والذى اعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد واعترفت به 50 دولة منذ 23 يناير يوم الجمعة إن جميع ولايات فنزويلا البالغ عددها 23 دولة باستثناء ولاية واحدة لا تملك الكهرباء وأن العاصمة كاراكاس كانت خالية من الضوء "لمدة قياسية" تصل لـ6 ساعات.

وكتب على تويتر فى إشارة الى مادورو "هذا التعتيم دليل على عدم كفاءة المغتصب".

وأضاف"يحاولون تخويفنا لكننا سنصدمهم: لا يمكنهم احتواء شعب مصمم على التخلص من مغتصبي السلطة".

تظاهرات الظلام

ودعا كل من غوايدو ومادورو، اللذان يخوضان صراعا مريرا على السلطة في البلد الغني بالنفط في أميركا الجنوبية، أنصارهما للنزول إلى شوارع كاراكاس ومدن أخرى.

وخرج آلاف من المؤيدين للمعارضة بسترات بيضاء السبت، إلى وسط العاصمة الفنزويلية كاراكاس، على الرغم من الانتشار الكثيف لقوات الأمن، غداة انقطاع الكهرباء الغير مسبوق .

وبالتزامن مع ذلك، انتظر الآلاف من المؤيدين للنظام مرتدين سترات حمراء في حي آخر في وسط العاصمة الرئيس نيكولاس مادورو الذي اتهم المعارضة والولايات المتحدة بالتخريب.

ولا تقدّم السلطات الفنزويلية أبداً أرقاماً عن التظاهرات.

وبعد الظهر، قبل الساعة الثانية بقليل، تمكّن عشرة آلاف متظاهر من المعارضة، بحسب مشاهدات مراسلي فرانس برس، من الوصول إلى مركز التجمع النهائي مع زعيمهم خوان غوايدو في جادة فكتوريا حيث انتشر العديد من عناصر شرطة مكافحة الشغب منذ الصباح.

ومع حلول المساء، سُمع اشخاص يقرعون على أواني الطبخ في ارجاء العاصمة، وهو أحد أشكال الاحتجاج الاجتماعي المعروف في امريكا الجنوبية.

يذكر أن النظام الكهربائى الفنزويلى كان موضوع حسد بقية دول أمريكا اللاتينية فى وقت من الأوقات، وتدعم الحكومة هذا القطاع وتعد قيمة فاتورة الشهر للمواطن منخفضة بشكل استثنائى ولا تتعدى بضعة دولارات، ولكن هذا القطاع سقط فى حالة سيئة بعد سنوات من سوء الصيانة والإدارة، واتُهم مسئولون بنهب أموال مخصصة للنظام الكهربائى، ونظرا لهذا الوضع أصبحت الانقطاعات المتكررة تحدث بشكل منتظم فى الآونة الأخيرة، بعدما كان انقطاع التيار الكهربائى بأكثر من ولاية وفى وقت واحد ونادرا لفترة طويلة.

وتعتمد فنزويلا على بنيتها التحتية الكهرومائية الشاسعة، بدلاً من احتياطاتها النفطية، من أجل إمدادات الكهرباء المحلية، لكن عقود من نقص الاستثمارات أضرت بالسدود الرئيسية، كما أن انقطاع التيار الكهربائى المتقطع أمر شائع.





