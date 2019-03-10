لليوم الثالث.. تواصل انقطاع الكهرباء في عموم فنزويلا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تواصل في عموم فنزويلا، السبت، انقطاع التيار الكهربائي، سيما في العاصمة كاراكاس؛ لليوم الثالث على التوالي.
تمكنت السلطات من إعادة التيار إلى معظم المناطق، غير أنه انقطع مجددًا بعد ساعات، وسط أنباء بوقوع انفجار في مركز توزيع للكهرباء بمدينة بوليفار (شرق).
والخميس، تعطلت محطة "سيمون بوليفار" لتوليد الطاقة الكهرومائية، التي توفر الكهرباء لقسم كبير من البلاد، ما أدى إلى انقطاع التيار في 22 ولاية من أصل 23.
وأعلنت الحكومة الفنزويلية آنذاك، أن المحطة تعرضت "لهجوم"، فيما تقول المعارضة إن السبب يعود إلى "عدم تحديث البنية التحتية للمحطة"، وحمّلت الحكومة والرئيس نيوكولاس مادور المسؤولية
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