ترامب اعتبره «عاراً» وإلهان أشادت به.. قرار إدانة الكراهية الأمريكي انتصار للمسلمين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في خطوة تاريخية وفيما يعتبر خبرًا سارًا لمسلمي أمريكا ، وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار من شأنه إدانة الكراهية ، ليس فقط ضد اليهود، بل يرفض أيضًا أي شكل من أشكال التمييز والتعصب ضد المسلمين.

وصف الرئيس دونالد ترامب القرار "بالعار" فيما أشاد به مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية معتبراً إياه خطوة تاريخية للتصدي "للإسلاموفوبيا"، وأشادت به النائبة المسلمة إلهان عمر.

وجاء التصويت على القرار بأغلبية ساحقة حيث وافق عليه 407 مقابل 23 صوتاً رافضاً – جميعهم من الحزب الجمهوري.

ويدين مشروع القانون مختلف أشكال الكراهية، حيث يضم جوانبا كبيرة تستهدف دعاة تفوق العرق الأبيض، إلى جانب فقرات محددة ومكررة ضد معاداة السامية ، فضلا عن تحذيرات من "الإسلاموفوبيا".

الفضل لـ "إلهان عمر"

المناقشات الحامية التي سبقت التصويت تركزت حول تصريحات كانت أدلت بها النائبة المسلمة إلهان عمر واتهمت على إثرها بمعاداة السامية، لكن القرار لم يشر إليها صراحة في أي من نصوصه.

إلهان النائبة الديمقراطية من مينيسوتا كانت قد انتقدت جماعات الضغط (اللوبيات) اليهودية التي تعمل لصالح إسرائيل: "لا يجب أن يتوقع أحد أن يكون ولائي وعهدي هو مساندة دولة أجنبية (إسرائيل) كي أتمكن من خدمة بلدي في الكونغرس أو أن أخدم دائرتي".

عقب تلك التغريدة تعرضت إلهان إلى وابل من الانتقادات من الحزبين ومن الإعلام الأمريكي، حيث تم اعتبار تصريحاتها "معاداة للسامية"، لكن على الجانب الآخر وجدت النائبة تعاطفاً كبيراً ودعماً ليس فقط من جانب زميلتها النائبة المسلمة الأخرى رشيدة طليب ولكن أيضاً من بعض الجماعات اليهودية غير المتطرفة والتي لا تعتبر انتقاد إسرائيل "معاداة للسامية".

وجاء مشروع القانون ضمن مسعى من جانب الديمقراطيين للتعامل مع انقسام في الحزب بشأن إسرائيل ومسألة التعصب.

ودافعت نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية ورئيسة مجلس النواب عن إلهان عمر ، قائلة إنها على الأرجح لم تكن تضمر نية لإيذاء أي شخص بتصريحاتها.

وقالت بيلوسي: "لا أعتقد أنها تفهم الثقل الكامل لكلماتها .. أشعر بالثقة في أن كلماتها لا تستند إلى أي موقف معاد للسامية".

ويقول مؤيدوها إن تعليقاتها تخص السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. ويميل الأعضاء الأصغر سنا في الحزب الديمقراطي ، وخاصة من ينتمون إلى تيار اليسار ، لدعم إلهان بشكل أكبر لكن أولئك الذين يميلون ناحية إسرائيل أرادوا أن يركز مشروع القانون فحسب على معاداة السامية.

وتحولت هذه القضية إلى نقاش موسع في العاصمة الأمريكية ، وكان الرئيس دونالد ترامب من بين أولئك الذين أدانوا إلهان عمر وطالبوا بمزيد من العمل من حزبها الديمقراطي.

ورد الديمقراطيون، وعلى رأسهم بيلوسي، قائلين إن الرئيس نفسه ليس بمعزل عن الجدل حول العلاقات العرقية، بما في ذلك تصريحات أدلى بها واعتبرت متعاطفة مع القوميين البيض. وواجه عدد من الجمهوريين ادعاءات مماثلة.

ترامب: مشروع القانون "عار"

رد فعل ترامب لم يكن غريباً فهو متسق مع سياساته وتصريحاته التي يراها معارضوه في الداخل والخارج نموذجاً لما يدينه القرار.

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحزب الديمقراطي بأنه "معادٍ لإسرائيل" و"معادٍ لليهودية.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن تصويت مجلس النواب كان عارا، وكذلك يعتقد كل شخص آخر إذا حصلتم على إجابة أمينة".

Advertisements

لم يكن غريباً على الرئيس أن يتجاهل تماماً الإشارة إلى الاعتراف التاريخي بالتمييز ضد المسلمين فكثير من المراقبين يرونه أبرز الأمثلة على ذلك التمييز في أفعاله وتصريحاته.

ترامب كان قد غرد قبل يوم من التصويت منتقداً الحزب الديمقراطي بسبب ما أسماه "رفض التحرك لمواجهة معاداة السامية"، في إشارة لإلهان عمر.





ويبدو أن محاولات ترامب الهجوم على المسلمين والتحيز لليهود وإسرائيل جاء على النقيض حيث اعتبر قرار الكونجرس أكثر فائدة وانتصار للمسلمين الذين يعتبرون الفئة الأكثر تمييزًا في أمريكا .

إلهان: يوم تاريخي لأمتنا

على النقيض، غردت إلهان على حسابها الرسمي بعد التصويت على القرار – وهي من الأصوات المؤيدة – بإصدار بيان باسمها مع طليب وأيضاً أندريه كارسون عن إنديانا، أثنوا فيه على القرار: "هذا يوم تاريخي في مسيرة أمتنا. لأول مرة نقوم بالتصويت لصالح قرار يدين التمييز ضد المسلمين، فالجرائم التي تستهدف المسلمين زادت بنسبة 99% بين عامي 2014 و2016 ولا تزال في ارتفاع. نشعر بالفخر الشديد كوننا جزء من مجلس أصدر قراراً يدين كافة أشكال الكراهية بما فيها معاداة السامية والتمييز العنصري ومعاداة المسلمين وتفوق الجنس الأبيض. في الوقت الذي تزداد فيه حدة التطرف لابد لنا أن ندين بشكل صريح التعصب الديني بكل أنواعه وأن نعترف بالآلام التي تعانيها جميع الفئات. إن أمتنا تمر بفترة من الجدل الشائك ونعتبر اليوم أننا حققنا خطوة كبيرة للأمام"

"كير " تشكر الكونجرس

مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" – أكبر منظمة حقوقية إسلامية في الولايات المتحدة – اعتبر القرار خطوة هائلة في صالح مسلمي أمريكا وأصدر بياناً يطالب فيه الناخبين بتوجيه الشكر للنواب الذين صوتوا لصالح القرار.

ينص القرار بجانب إدانة معاداة السامية، على رفض أي شكل من أشكال التمييز ضد المسلمين، إضافة إلى التعصب ضد الأقليات سواء عبر "التعبيرات البغيضة أو تلك التي تتناقض مع قيم وتطلعات مواطني الولايات المتحدة".

كما أشار القرار، لأول مرة في تاريخ النواب الأمريكي، على تزايد الجرائم المرتكبة ضد المسلمين، حسب صحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية.

المسلمين أكثر تمييزًا

وأظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي، السبت، أن المسلمين هم أكثر المجموعات الدينية عرضة للتمييز في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرى الاستطلاع موقع "ذي هيل" الأمريكي، بالتعاون مع شركة الاستطلاعات "هاريس إكس"، مطلع مارس الجاري، حيث تناول أوضاع الفئات الدينية التي تتعرض للتمييز، وشمل عينة تبلغ 103 ناخبين مسجلين.

ورأى 85% من المشاركين في الاستطلاع أن المسلمين أكثر تعرضا للتمييز في الولايات المتحدة الأمريكية، تلاهم اليهود بـ79%.

كما اعتبر 61% ممن شملهم الاستطلاع أن المسيحيين عرضة للتمييز، فيما رأى 55% أن الملحدين هم أكثر من يعاني من هذا الأمر.

وتحمل نتائج الاستطلاع -الذي جرى على وقع الجدل بشأن تصريحات النائبة إلهان عمر حول إسرائيل- أهمية من حيث تسليط الضوء على التمييز الديني في الولايات المتحدة الأمريكية.