شكرا لقرائتكم تكهنات أميركية بإعداد بيونغيانغ لإطلاق صاروخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول، جنيف – رويترز، أ ف ب | منذ ساعة في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 19:44

بثت الإذاعة الأميركية العامة، استناداً الى صور التقطتها اقمار اصطناعية لمجمّع بحوث قرب بيونغيانغ، أن كوريا الشمالية قد تكون تستعد لإطلاق صاروخ.



وحصلت الإذاعة على صور من شركة "ديجيتال غلوب" تُظهر مجمّع "سانومدونغ"، قبل القمة الثانية التي جمعت الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي أواخر شباط (فبراير) الماضي. وتُظهِر الصور سيارات وشاحنات وعربات ورافعات في الموقع.

وقال جيفري لويس، وهو خبير في معهد ميدلبوري للدراسات الدولية في مونتيري: "اذا جمعتم كل هذه العناصر، فإن ذلك يشبه الى حد بعيد ما يفعله الكوريون الشماليون عندما يصنعون صاروخاً".

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" في تموز (يوليو) الماضي أن أجهزة الاستخبارات الاميركية رصدت في الموقع، عبر صور للأقمار الاصطناعية، بناء "صاروخ واحد او اثنين جديدين على الأرجح".

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وكان خبراء اميركيون ذكروا الخميس، استناداً الى صور جديدة التقطتها اقمار اصطناعية، أن موقع "سوهي" الذي يضم قاعدة اطلاق ومحطة اختبار محركات صاروخية، أُعيد بناؤه سريعاً و"عاد الى وضعه العملاني"، علماً ان تدمير هذا الموقع كان من الوعود النادرة الملموسة التي قطعها كيم للولايات المتحدة.

وفي ضوء هذه المعلومات، قال ترامب في اشارة الى كيم: "سأشعر بدهشة في شكل سلبي إذا نفذ أي شيء مخالف لتفهمنا، لكننا سنرى ماذا سيحدث. سأشعر بخيبة شديدة إذا رأيت تجارب". واستدرك أن علاقته وعلاقة واشنطن بكيم وبيونغيانغ "جيدة جداً"، علماً ان الدولة الستالينية أقرّت للمرة الأولى بفشل قمة هانوي.

في جنيف قال توماس أوخيا كينتانا، مقرر الأمم المتحدة الخاص في شأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، إن الأخيرة ما زالت تسحق الحريات الأساسية وتحتفظ بمعسكرات اعتقال سياسي وتفرض رقابة صارمة على مواطنيها.

وذكر في أحدث تقرير أعدّه: "على رغم التطورات الإيجابية خلال العام 2018، مؤسف أن الوضع الخطر لحقوق الإنسان على الأرض في كوريا الشمالية لم يتغيّر". وأشار الى انه "ما زال يتلقى تقارير عن معسكرات اعتقال سياسي" تشهد "تعذيباً وسوء معاملة، على نطاق واسع وممنهج".

وكان محققون للأمم المتحدة أعدّوا تقريراً تاريخياً عام 2014 رجّح احتجاز 80-120 ألف شخص في معسكرات في كوريا الشمالية. ووثّق التقرير عمليات تعذيب وانتهاكات أخرى، معتبراً أنها قد ترقى الى جرائم ضد الإنسانية.